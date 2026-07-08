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Kırıkkale'de 3 firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de 3 firari hükümlü yakalandı
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Kırıkkale'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Ö, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G. ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Burak Can
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