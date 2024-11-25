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Kırıkkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Töreni

Kırıkkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Töreni
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir etkinlik düzenlendi. Törende saygı duruşu, İstiklal Marşı, öğrenci konuşmaları ve çeşitli gösteriler sergilendi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul Müdürü İlker Tarlabölen'in konuşmasının ardından bir öğrenci günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Öğrencilerin şiir okuması ve çeşitli gösterilerin yer aldığı törende, türküler seslendirildi.

Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Ata Mehmet Dönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Yumuşak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel
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