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Kırıkkale'de 20 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası alan firari yakalandı

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Kırıkkale'de 20 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası alan firari yakalandı
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Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmada, kasten öldürme suçundan 20 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de, hakkında 20 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan hakkında 20 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. (37) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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