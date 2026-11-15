Kırıkkale'de 20 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası alan firari yakalandı

Kırıkkale'de 20 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası alan firari yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmada, kasten öldürme suçundan 20 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de, hakkında 20 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan hakkında 20 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. (37) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA