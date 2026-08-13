Haberler

Keskin'de Çoban Başından Vuruldu, Ağır Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde başından vurulmuş halde bulunan çoban, tedavi altına alındı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde başından vurulmuş halde bulunan çoban, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cankurtaran Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın çalışanları, E.S'nin (20) fabrika önünde hareketsiz yattığını gördü.

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, başından silahla vurulduğu belirlenen E.S. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi.

Durumu ağır olan E.S'nin, Cankurtaran köyünde çobanlık yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme sona erdi! 1 saat 40 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmralı heyeti ile görüştü! İşte masadaki konular
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı

Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması

Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Vlahovic'in beş eskortla otelde yakalandığı görüntüler yeniden ortaya çıktı

Yıldız ismin beş eskortla yakalandığı görüntüler yeniden gündemde
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti

Ünlü oyuncunun yaptığı ayıba bakın: Kendisi itiraf etti
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var

8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var
Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu

Savaşın ateşi yeniden harlandı! İki tarafta da bilanço ağır
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e operasyon! 30 kişi gözaltında

Süleymancıların liderine operasyon! Çok sayıda gözaltı var