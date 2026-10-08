Kırıkkale'de 14 kök kenevir ele geçirilen operasyonda şüpheli gözaltına alındı

Kırıkkale'de 14 kök kenevir ele geçirilen operasyonda şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüphelinin evinin bahçesinde 14 kök kenevir bitkisi, 9 poşette 1 kilo 240 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, uyuşturucu madde arama köpeği "Evin"in merkeze bağlı Hacılar beldesinde O.A'nın (64) konutunun bahçesinde tepki göstermesi üzerine yapılan aramada, 14 kök kenevir bitkisi, 9 poşet halinde 1 kilo 240 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.