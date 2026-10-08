Kırıkkale'de 14 kök kenevir ele geçirilen operasyonda şüpheli gözaltına alındı

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Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, uyuşturucu madde arama köpeği "Evin"in merkeze bağlı Hacılar beldesinde O.A'nın (64) konutunun bahçesinde tepki göstermesi üzerine yapılan aramada, 14 kök kenevir bitkisi, 9 poşet halinde 1 kilo 240 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA