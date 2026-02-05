Haberler

Kırıkkale'de cezaevindeki hükümlü ve tutuklulara uyuşturucu madde temin eden 19 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki cezaevinde hükümlü ve tutuklulara uyuşturucu madde temin ettikleri iddiasıyla 19 şüpheli tutuklandı. Olay, ceza infaz kurumu görevlilerinin dikkati sayesinde ortaya çıktı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki cezaevinde, hükümlü ve tutuklulara uyuşturucu madde temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale Adliyesinden yapılan yazılı açıklamada, hükümlü ve tutuklulara uyuşturucu madde temin edenlere yönelik Keskin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasının ihtiyaç olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bazı hükümlü veya tutuklulara emdirilmiş uyuşturucu maddenin iç çamaşırı gibi eşyalar vasıtasıyla temin edildiği değerlendirilmektedir. Eylemin ceza infaz kurumu görevlilerinin dikkati ve özeni sonucu fark edilmesi üzerine, Keskin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 19 şüpheli tutuklanmıştır. Keskin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir."

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile 'KAAN' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir

Erdoğan sinyali verdi! Dev projede Türkiye-Arabistan ortak oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi
6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten

6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülben Ergen'i yerden yere vurdu
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü

"Oğlum 'burada sapıkça şeyler oluyor' demiş, kesin bir şey gördü"