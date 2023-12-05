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Kırıkkale Belediyesinde kış mevsimi hazırlıkları

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Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, vatandaşların rahat bir kış mevsimi geçirebilmeleri için olumsuz hava koşullarına karşı tedbirlerin alındığını belirtti.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, vatandaşların rahat bir kış mevsimi geçirebilmeleri için olumsuz hava koşullarına karşı tedbirlerin alındığını belirtti.

Saygılı, yazılı açıklamasında, kritik noktalarda ve sorumluluk alanlarındaki yol ağlarında 3 kar küreyici, 11 kepçe, 4 ağır iş makinesi ve 12 kamyonla kışa hazır olduklarını aktardı.

Ekiplerin, kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma için tüm hazırlıklarını tamamladığını ifade eden Saygılı, şunları kaydetti:

"Yapılan planlamalar doğrultusunda 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak olan ekiplerimiz, Kırıkkale'mizde hayatın olumsuz etkilenmemesi için görevlerinin başında olacaklar. Geçen kış mevsiminde olduğu gibi bu senede karla mücadelede özverili ve başarılı çalışmalarla kış şartlarındaki olumsuzlukların yaşanmaması için hazırlıklarımızı tamamladık."

Kaynak: AA / Güncel

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