Kırıkkale Belediyesi Metruk Yapıların Yıkımına Devam Ediyor

Kırıkkale Belediyesi, tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkımını sürdürüyor. 2023 yılında 43 terk edilmiş yapı yıkıldı.

Kırıkkale Belediyesi, tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkımını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mülk sahiplerince yapılan müracaatlar, belediyenin tespit ettiği, kurum ve muhtarlar tarafından bildirilen metruk yapıların yıkım işlemlerine 2023 yılında da devam edildi.

Yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından 2023 yılında 43 terk edilmiş yapı yıkıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, amaçlarının Kırıkkale'yi daha güzel, modern, sağlıklı ve yaşanabilir bir şekle getirmek olduğunu belirtti.

Göreve geldiklerinden beri her yıl ortalama 40-50 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini aktaran Saygılı, "Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden yapıları, yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.