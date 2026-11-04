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Kırıkkale Belediyesi Kaletepe'de yağmur suyu ızgarası çalışmasını sürdürüyor

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Kırıkkale Belediyesi Kaletepe'de yağmur suyu ızgarası çalışmasını sürdürüyor
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Kırıkkale Belediyesi, kent genelinde başlattığı altyapı çalışmaları kapsamında yağışlı havalarda su birikintilerini önlemeyi hedefliyor. Bu kapsamda Kaletepe Mahallesi 978. Sokak'a yağmur suyu ızgarası yerleştirilerek 965. Sokak'taki mevcut hatta bağlanıyor.

Kırıkkale'de yağışlı havalarda su birikintilerinin önüne geçmek amacıyla altyapı çalışmaları sürüyor.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde başlatılan altyapı çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, yağışlı havalarda su birikintilerinin önüne geçmek amacıyla Kaletepe Mahallesi 978. Sokak'ta yağmur suyu ızgarası yerleştirilip 965. Sokak'taki mevcut hatta bağlanıyor???????.

Kaynak: AA
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