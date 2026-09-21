Kırıkkale Belediyesi ekipleri kent genelinde vektörle mücadele için ilaçlama yapıyor

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Kırıkkale'de vektörle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapılıyor.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde vektörle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması devam ediyor.

Ekipler, kent merkezindeki park ve bahçelerde, rögar ve mazgallarda, sulak alanlarda, çöp konteynerlerinde sivrisinek larvalarına, karasineklere ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA