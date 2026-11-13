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Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, Çalılıöz'de su hatlarının yenileneceğini açıkladı

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Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, Çalılıöz'de su hatlarının yenileneceğini açıkladı
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Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, altyapı yenileme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Çalılıöz Mahallesi 513. Sokak'ta su ve kanalizasyon hattının yenileneceğini, ardından asfalt ve parke yapılacağını açıklayan Önal, Yenimahalle Plevne Caddesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, kent genelinde başlatılan altyapı yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Önal, yaptığı yazılı açıklamada, belediye ekiplerinin altyapı yenileme ve üstyapı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Çalılıöz Mahallesi 513. Sokak'ta ana isale hattı ile abone bağlantı hatları, içme suyu ve kanalizasyon hattının yenileneceğini vurgulayan Önal, altyapı çalışmalarının ardından sokakta sıcak asfalt serimi ve kilit parke döşemesinin yapılacağını ifade etti.

Önal, Yenimahalle'de ise elektrik hatlarının yer altına alınması sırasında yol yüzeyi bozulan Plevne Caddesi'nde yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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