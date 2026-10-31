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Kırıkkale Bahşılı'da 6 bin 953 sentetik hap ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı

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Kırıkkale Bahşılı'da 6 bin 953 sentetik hap ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 953 sentetik uyuşturucu hap ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından hakimliğe çıkarılan 4 zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 953 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Bahşılı ilçesinde düzenlenen operasyonda, H.K. (29), E.K. (36), O.K. (26) ve B.K'nin (27) ev ve üst aramalarında 6 bin 953 sentetik uyuşturucu hap ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları??????? hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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