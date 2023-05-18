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Kırıkhanlı depremzedelerden hakaret paylaşımlarına tepki

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Kırıkhanlı depremzedelerden hakaret paylaşımlarına tepki Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir araya gelen depremzede vatandaşlar, kendilerine sözde yardım gönderip seçimden sonra hakaret edenlere tepki gösterdi.

Kırıkhanlı depremzedelerden hakaret paylaşımlarına tepki

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir araya gelen depremzede vatandaşlar, kendilerine sözde yardım gönderip seçimden sonra hakaret edenlere tepki gösterdi.

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde deprem bölgelerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüksek oy çıkması nedeniyle bazı kişilerin sosyal medyadan gönderdikleri yardımları afetzedelerin başlarına kalkması ve hakaretler etmelerine tepkiler sürüyor. Bugünde Hatay'ı Kırıkhan ilçesinde bir araya gelen depremzedeler, tepkilerini yüksek sesle dile getirdi.

Depremzedeler adına konuşan ilçe sakinlerinden Yusuf Toper," Biz Hatay Kırıkhan halkı olarak devletimizin her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz .Kırıkhan Hatay halkına sosyal medya üzerinde yapılan yardımlar haram zehir zıkkım olsun diyen kişiler Hatay gelin gönderdiğiniz yardımları alın, iban numarası yollayın bize yapılan yardımları fazlasıyla gönderelim bizim devletimiz yanımızda devletimiz bize yeter. Çadırda da otursak da devletimiz her zaman yanımızda" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmet Biçen - Güncel

14 Mayıs Kırıkhan Hatay Güncel Haberler

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