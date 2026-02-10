Haberler

Hatay'da su dolan inşaat temeline düşen 2 kardeş boğuldu

Güncelleme:
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 5 ve 3 yaşındaki iki kardeş, su dolan inşaat temeline düşerek boğuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, ancak kardeşler hastanede hayatlarını kaybetti.

Çamsarı Mahallesi'nde 5 yaşındaki Ömer Sert ve 3 yaşındaki kardeşi İsmail Sert, içi su dolan inşaat temeline düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan iki kardeş ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki kardeş hastanedeki müdahaleye rağmen hayatlarını kaybetti.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel


