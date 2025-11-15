Kırıkhan'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Saylak Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan yaralı çıkarılan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.