Kırıkhan'da Otomobil Kazası: 1 Çocuk Yaralandı

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk yaralandı. Olayda yaralanan çocuk, Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk yaralandı.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 55 FU 938 ve 31 APB 851 plakalı otomobiller, Cumhuriyet Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada 55 FU 938 plakalı araçtaki çocuk yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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