Kırıkhan'da Kur'an Kursu Öğrencilerine Ağız ve Diş Sağlığı Taraması

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 'Yüreğimizdeki Işık Projesi' çerçevesinde Kur'an kursu öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı. Etkinlikte çocuklara diş fırçası ve macunu hediye edildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

Hatay Valiliği himayelerinde yürütülen "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında 408 Evler Merkez Camisi'nde etkinlik düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, Kur'an kursu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

Etkinliğe katılan Kırıkhan Kaymakamı Ayhan Akpay, çocuklara diş fırçası ve macunu hediye etti.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
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