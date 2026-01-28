Haberler

Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın

Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteyner yatakhanede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen yatakhane için inceleme başlatıldı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteyner yatakhanede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırıkhan ilçesindeki toplu konut inşaatının şantiyesinde, işçilerin kaldığı konteyner yatakhanede yangın çıktı. Alevleri gören işçiler, ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Konteyner yatakhane kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mikrofon uzatılan vatandaştan 'Geçinemiyorum' diyen emeklileri kızdıracak sözler

"Geçinemiyorum" diyen emeklileri küplere bindirecek sözler
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Mikrofon uzatılan vatandaştan 'Geçinemiyorum' diyen emeklileri kızdıracak sözler

"Geçinemiyorum" diyen emeklileri küplere bindirecek sözler
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı

Kurşunlardan ölü taklidi yaparak kurtulan Nazif'ten haber var
Alkollü baba dehşeti: Küçük çocuğunu ipe bağlayıp 7. kattan aşağı sarkıttı

Alkollü baba dehşeti: Küçük çocuğunu ipe bağlayıp 7. kattan aşağı sarkıttı