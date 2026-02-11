Haberler

Hatay'da su dolu inşaat temeline düşen 2 kardeş toprağa verildi

Hatay'da su dolu inşaat temeline düşen 2 kardeş toprağa verildi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde oynarken inşaat temeline düşen 5 yaşındaki Ömer ve 3 yaşındaki İsmail Sert kardeşler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeleri toprağa verildi.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde yaklaşık bir metre derinliğinde su dolu inşaat temeline düşerek boğulan Ömer (5) ve İsmail Sert (3) kardeşler, toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kırıkhan ilçesine bağlı Çamsarı Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınında sokakta oynayan Ömer ve İsmail Sert kardeşler, kaçan toplarını almak isterken yağış nedeniyle suyla dolan yaklaşık bir metre derinliğindeki inşaat temeline düştü. Çevredekilerin seslenmesiyle temele koşan Emrah Sert, sudaki çocuklarını bilinçleri kapalı halde çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hatay Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Ömer ve İsmail Sert'in cenazeleri, Acarköy Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye, çocukların ailesi ve mahalleli katıldı. Sert kardeşlerin cenazeleri, kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi.

Çocuklarının mezarı başında gözyaşı döken Şeyda Sert, "Toprağınıza kurban olayım yavrularım benim. Daha küçücüklerdi" diye ağıt yaktı.

Jandarma, olaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
