Kırıkhan'da Dağ Ceylanlarının Mücadelesi Görüntülendi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir çiftçi, iki dağ ceylanının kafa kafaya mücadele ettiği anları cep telefonu ile kaydetti. Görüntüler, doğa güzellikleri ve ilginç anları yansıtıyor.
HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde iki erkek dağ ceylanının (gazella gazella) kafa kafaya verdiği mücadele, cep telefonuyla görüntülendi.
İlçede koruma altındaki dağ ceylanları, renkli görüntüler oluşturdu. Tarlada çalışan bir çiftçi, boynuzlarıyla kafa kafaya mücadele veren iki dağ ceylanını cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde; bir süre birbirini boynuzlayan dağ ceylanlarının daha sonra yarışarak gözden kaybolduğu anlar yer aldı. .
Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU Kamera: Hatay,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel