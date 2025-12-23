Haberler

İş yerinden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde müşteri kılığında bir iş yerinden cep telefonu çalan M.B. güvenlik kamerasına yakalandı ve tutuklandı.

Olay, 15 Aralık'ta Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Müşteri görünümüyle iş yerine giren M.B., vitrinde incelediği cep telefonlarından birini çalıp, cebine koyduktan sonra dışarı çıkarak uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Cep telefonunun çalındığını fark eden iş yeri sahibi, polise haber verdi. Ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliyi saklandığı adreste gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber: Mehmet KOCACIK-Kamera: KIRIKHAN(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
