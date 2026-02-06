Haberler

İzmir'de ön kapı camı kırık şekilde yolcu taşıyan otobüs firmasına para cezası verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de ön kapı camı kırık yolcu taşıyan otobüs firmasına, yolcu güvenliğini sağlamadığı gerekçesiyle 21 bin 333 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir'de ön kapı camı kırık şekilde yolcu taşıyan otobüsün bağlı bulunduğu firmaya 21 bin 333 lira idari para cezası uygulandı.

Bazı sosyal medya hesaplarında, İzmir Otogarı'nda bir otobüsün kırık kapısını yatakla kapattığına dair görüntüler paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Ekipler, söz konusu görüntünün şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs firmasına ait olduğunu ve otobüsün seyir halindeyken ön kapı camının kırılmasına rağmen gerekli önlemler alınmadan yolculuğa devam ettiğini tespit etti.

Ekipler, otobüs firmasına, yolcu güvenliğini sağlamamaktan 21 bin 333 lira idari para cezası kesti.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe

Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu

Ağır bombalarla vurdular! İsrail ordusu, binayı yerle bir etti
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi İslam'ı seçti, sıra isminde! Takipçileri o ismi önerdi
İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti

İddianamede dikkat çeken ifade! Cinsel kimliği böyle tanımlandı
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon

Ünlülerin toplandığı mekana dev operasyon! Gizli ortağı o isim çıktı