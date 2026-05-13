Kırgızistan ve İran güvenlik konseyi yetkilileri Bişkek'te görüştü

Kırgızistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Orozbekov ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreter Yardımcısı Bakıri, Şanghay İşbirliği Örgütü kapsamındaki işbirlikleri ve uluslararası konuları ele aldılar.

Kırgızistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Adilet Orozbekov başkent Bişkek'te, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri ile bir araya geldi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Konseyi Sekreteri Orozbekov, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kırgızistan'ın bu yıl dönem başkanlığını yaptığı Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) kapsamında karşılıklı ilgi alanlarına giren konular ile güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Bişkek'te yapılan görüşmede, karşılıklı ortak çıkar sağlayan bir dizi alanda ikili işbirliğinin mevcut durumu ve geleceğe yönelik perspektifler değerlendirildi.

Kırgızistan'ın ŞİÖ'deki dönem başkanlığı rolüne dikkati çekilen görüşmede, örgüt mekanizmaları çerçevesinde çok taraflı ortaklığın daha da güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur
