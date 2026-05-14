Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, ŞİÖ Güvenlik Konseyleri sekreterleriyle görüştü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bişkek'te bugün düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Güvenlik Konseyleri sekreterleri toplantısının, ŞİÖ alanında barış, istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesine katkıda bulunacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Caparov, ŞİÖ üyesi ülkelerin güvenlik konseylerinin sekreterlerinin 21. toplantısına katılan heyet başkanlarını kabul etti.

Caparov, bugün Bişkek'te düzenlenecek toplantıda alınacak kararların ŞİÖ alanında barış, istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesine katkıda bulunacağına olan güvenini dile getirdi.

ŞİÖ coğrafyasının, karşı karşıya olduğu başlıca tehditlere de değinen Caparov, artan jeopolitik gerilimler, Orta Doğu'daki silahlı çatışmalar, terörizm, ayrılıkçılık, aşırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı ve siber saldırılar gibi uluslararası tehditlere dikkati çekti.

Caparov, Kırgızistan'ın uluslararası çatışmaların her zaman siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduğunu belirterek, "En zorlu diyalog bile her zaman silahlı çatışmaya tercih edilmelidir." ifadesini kullandı.

Karşılıklı saygı, güven, ortak çıkarların gözetilmesi ve güvenliğin bölünmezliği olarak tanımlanan "Şanghay ruhu" ilkelerinin altını çizen Caparov, bu esasların ŞİÖ coğrafyasında sürdürülebilir istikrar ile uzun vadeli işbirliğinin temelini oluşturduğunu kaydetti.

Caparov, ŞİÖ Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı'nın faaliyetlerinden övgüyle söz ederek, ortak tehditlerle mücadelede bu yapının önemli rolünün altını çizdi.

Görüşmede, ŞİÖ üyesi ülkelerin heyet başkanları ve temsilcileri, bölgesel ve uluslararası güvenliğe ilişkin görüşlerini paylaştı.

Toplantıda, Kırgızistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Adilet Orozbekov, Belarus Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Volfoviç, Kazakistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Gizat Nurdauletov, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Tacikistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Yusuf Rahmon, Özbekistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Viktor Mahmudov, Hindistan Ulusal Güvenlikten Sorumlu Başbakan Danışman Yardımcısı Kapur Pavan, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri, Çin Kamu Güvenliği Birinci Bakan Yardımcısı Qi Yanjun, Pakistan Ulusal Güvenlikten Sorumlu Birinci Bakan Yardımcısı Sajid Baloch, ŞİÖ Genel Sekreteri Nurlan Ermekbayev ve ŞİÖ Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı Yürütme Kurulu Direktörü Ularbek Şarşeyev yer aldı.

ŞİÖ Dönem Başkanlığını yürüten Kırgızistan, ağustos ayı sonunda ŞİÖ üye ülke liderleri zirvesine ev sahipliği yapacak.