Haberler

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kazakbaev, Mardin Valisi Akkoyun'u ziyaret etti

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kazakbaev, Mardin Valisi Akkoyun'u ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'u makamında ziyaret etti.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'u makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kente gelen Büyükelçi Kazakbaev ve beraberindeki heyet Valiliğe geçti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kazakbaev, daha sonra Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile makamında görüştü.

Akkoyun, görüşmede ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kazakbaev de Vali Akkoyun'a kabulü ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı

Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı
18 yıllık faili meçhul dosyası aydınlatılıyor! 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

18 yıllık sır perdesi kalkıyor! Adliyeye böyle getirildiler
Burdur'da polisten kaçan motosikletli ehliyet sınavına girdi! Çıkışta yakalanıp 390 bin TL ceza yedi

Polisten plakasını gizleyerek kaçtı! Yakalandığı yer şaşırttı
16 yaşındaki kız kardeşine atılan mesaja öfkelenen ağabey kurşun yağdırdı! 1 yaralı

Kız kardeşine atılan mesajı affetmedi! Ağabeyin planı başını yaktı
Bilal Erdoğan Amedspor taraftarlarından söz istedi: Galatasaray'ı yenin

Amedspor taraftarlarından söz istedi: O zaman Galatasaray'ı...
Fotoğrafları sildi, takibi bıraktılar! Ünlü çiftin bir aylık aşkı sona mı erdi?

Milli futbolcuyla yaşadığı aşk 1 ay sürdü!
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi