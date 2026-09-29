Kırgızistan İçişleri Bakanı, kameraları yıl sonuna kadar 20 bine çıkaracak

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Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov, iç güvenlik ve kamu düzeninin güçlendirilmesi amacıyla yıl sonuna kadar güvenlik kamerası sayısının 20 bine çıkarılacağını belirtti.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı merkez karargahında, Bakan Niyazbekov başkanlığında video konferans yoluyla bakan yardımcıları ve içişleri birimlerinin yöneticilerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Yılın ilk 9 ayının değerlendirildiği toplantıda, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması ile reşit olmayanların korunması konuları ele alınırken, dijitalleşme ve kamerayla gözetim sistemlerinin yaygınlaştırılması konusu da masaya yatırıldı.

Niyazbekov, toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir yaşam sürmesinin en temel öncelik olduğunu vurgulayarak, bu hedefe ulaşmada modern teknolojilerden yararlanılması gerektiğini belirtti.

"En önemli husus, ülkemizin iç güvenliğini güçlendirmek ve vatandaşlarımızın huzurlu bir yaşam sürmesini sağlamaktır." diyen Niyazbekov, "Bu amaçla 'Dijital Polis' sistemini geliştirmeli ve çalışmalarımızda modern teknolojilerden kapsamlı bir şekilde yararlanmalıyız. Şu anda ülke genelinde 10 binden fazla güvenlik kamerası faal durumdadır. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 20 bine çıkarmamız gerekiyor." diye konuştu.

"Güvenli Ülke" projesi kapsamı genişletilecek

Niyazbekov, kamu güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynamaya devam eden "Güvenli Ülke" projesinin kapsamının genişletileceğini ifade ederek, kamusal alanlarda suçların önlenmesi, trafik kazalarının azaltılması ve suçla etkin mücadele edilmesi amacıyla dijital altyapının ve teknik ekipmanların güçlendirilmesi yönünde talimatlar verdi.

Okullarda güvenlik önlemleri artırılacak

Çocukların ve gençlerin güvenliğine yönelik tedbirlerin de ele alındığı toplantıda Niyazbekov, ülke genelindeki 660 ortaokulda halihazırda devrede olan "panik butonu" sisteminin tüm okullara yaygınlaştırılması için çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını talep etti.

Niyazbekov, gençlerin uyuşturucu madde ve radikal veya aşırılıkçı ideolojilerden korunması amacıyla eğitim kurumlarında önleyici ve bilinçlendirici faaliyetlerin yoğunlaştırılmasını da kararlaştırarak, tüm birim yöneticilerine kamu güvenliği görevlerinin eksiksiz ve yüksek kalitede yerine getirilmesi ve vatandaşlarla yürütülen çalışmalarda profesyonellik ile hesap verebilirlik ilkelerinin en üst düzeyde tutulması talimatını verdi.

Kaynak: AA