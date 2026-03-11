Haberler

Kırgızistan'da kabinenin yeni üyeleri mecliste yemin etti

Güncelleme:
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından atanan 7 bakan ve 1 komite başkanı, Meclis'te düzenlenen törenle yemin ederek görevlerine resmen başladı. Yemin töreninin ardından Caparov, meclis çalışmalarının dijitalleştirilmesi ve yolsuzlukla mücadele konularına değindi.

Yemin töreninin ardından milletvekillerine hitap eden Caparov, meclis çalışmalarının dijitalleştirilmesi, devletin personel politikası, eğitim sektörünün geliştirilmesi ve yolsuzlukla mücadele konularına değindi.

Kırgızistan hükümetindeki bu geniş çaplı görev değişikliği, 10 Şubat'ta Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev'in ve üç yardımcısının görevden alınmasının ardından yapılmıştı.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur
