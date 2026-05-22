Bişkek'te Organ Nakli Sempozyumu

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türk Dünyası Organ Nakli Derneği (TDTD) tarafından organize edilen Uluslararası Organ Bağışı ve Nakli Sempozyumu düzenlendi.

Sempozyuma Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Ulan Mamatkanov, Kırgızistan Sağlık Bakanı Damirbek Osmonov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ve Türkiye'den Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Türk Dünyası Transplantasyon Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal katıldı.

Kırgızistan ve Türkiye'deki organ bağışı alanındaki en önemli etkinliklerden biri sayılan sempozyum, bölgedeki organ nakli kapasitesini ve uluslararası işbirliklerini artırmayı hedefliyor.

Başkent Bişkek'te düzenlenen sempozyumunun açılışında konuşan Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Mamatkanov, organizasyonun Türkiye, Rusya, Belarus, Azerbaycan, Gürcistan, Hindistan, Suriye ve Ürdün gibi birçok ülkeden dünyaca ünlü bilim insanı ve doktoru bir araya getirdiğini belirtti.

Katılımcılara Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev'in selamını ileten Mamatkanov, sempozyumun tecrübe paylaşımı ve yeni başarılar için büyük bir teşvik olacağını vurguladı.

Dost ülkelere teşekkür

Kırgızistan'ın kapsamlı uluslararası işbirliğine açık olduğunu ifade eden Mamatkanov, "Türkiye, Belarus, Rusya ve diğer dost ülkelerin ülkemizdeki transplantasyon hizmetlerinin geliştirilmesine sunduğu katkıları son derece önemsiyor ve şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Mamatkanov, sempozyuma katılan dünya tıp biliminin önde gelen temsilcilerinden Mehmet Haberal'a, Azerbaycan'dan Hikmet İsmailov'a, Kırgız cerrahlarla uzun yıllardır işbirliği yapan akademisyen Bulat Baymakhanov'a, Azerbaycan'da DNA analiziyle kimlik tespiti çalışmalarına katkı sunan Tümgeneral Rufat Aliyev'e ve Kırgızistan'da ücretsiz ameliyatlar gerçekleştiren Belarus'tan Oleg Kalaçik'e teşekkür etti.

Son 3 yıldır devlet desteğiyle organ nakli faaliyetlerine hız verdiklerini belirten Mamatkanov, şu ana kadar devlet bütçesinden 55 hastaya böbrek nakli yapıldığını, 42 ameliyatın Kırgızistan Ulusal Anne ve Çocuk Koruma Merkezi'nde ve 13 ameliyatın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Mamatkanov, bu başarıların devlet desteği, güçlü doktor kadrosu, modern altyapı ve uluslararası işbirliği sayesinde mümkün olduğunu söyledi.

Kırgız doktorların deneyim kazanmak için sürekli yurt dışı eğitimlerine katıldığını belirten Mamatkanov, bu kapsamda 79 uzmanın Türkiye'de kemik iliği nakli eğitimi aldığını bildirdi.

Devletin organ naklindeki temel stratejisini de açıklayan Mamatkanov, uluslararası standartlara tam uyumlu, hasta güvenliğini en üst düzeyde tutan, ameliyat sonrası takip ve ilaç tedariki ile klinik yetkinliklerin sürekli geliştirilmesini güvence altına alan istikrarlı bir ulusal nakil sistemi oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Mamatkanov, konuşmasının sonunda sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen tüm organizatör ve sponsorlara teşekkürlerini sundu.

"Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi dostluğumuzun sembolüdür"

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Türkiye tarafından Bişkek'te kurulan ve başarıyla faaliyet gösteren Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesinin, iki ülke arasındaki dostluğun sembolü olduğunun altını çizdi.

Kırgızistanlı hastaların tedavi için en çok tercih ettiği ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğine işaret eden Ökem, asıl hedefin sadece sağlık turizmi olmadığını belirtti.

Ökem, "Türkiye, her zaman güvenebileceğiniz bir ülke olmakla gurur duymaktadır. Ancak bizim temel amacımız sadece tıbbi turistleri veya hastaları kabul etmek değil, geleceğin uzmanı olacak tıp öğrencilerini yetiştirmektir. İstiyoruz ki, Kırgızistan ulusal bilgi potansiyelini artırsın ve kendi dünya standartlarını oluştursun." ifadelerini kullandı.

Manas Üniversitesi Tıp Fakültesi açıldı

Günümüzde 2 bin 500 Kırgız öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğünü, geçmişte ise 5 bin öğrencinin Türkiye'deki üniversitelerden mezun olduğunu aktaran Ökem, "Türkiye'de tıp eğitimi alan Kırgızistanlı öğrenciler, ülkelerine dönerek kendi halklarına hizmet edeceklerdir." dedi.

Türkiye'nin Kırgızistan'ın sağlık sektörüne ve hizmetlerine yönelik desteklerinin artarak devam edeceğini söyleyen Ökem, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi bünyesinde geçtiğimiz yıl tıp fakültesinin açılarak ilk 32 öğrencinin eğitime başladığını hatırlattı.

"Türk ve Kırgız halkların ortak kökleri var, Kırgızistan ile gurur duyuyorum"

Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Türk Dünyası Transplantasyon Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Haberal, üçüncü kez ziyaret ettiği Kırgızistan'ın geliştiğini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türk ve Kırgız halkların ortak kökleri var, Kırgızistan ile gurur duyuyorum. Burada ben ve benim ekibim her an size her türlü yardım etmeye gelmeye hazırdır." diye konuştu.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Mamatkanov, Kırgızistan Bakanlar Kurulu adına, Kırgızistan'ın sağlık hizmetlerinin ve tıp biliminin gelişimine katkı sunan Haberal'a plaket ve madalya takdim etti.