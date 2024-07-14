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Kırgızistan'da şiddetli yağışlar sonucu sel: 420 kişi tahliye edildi

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Kırgızistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 420 kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, çok sayıda araç suya kapıldı, evleri su bastı. Oş bölgesini Batken bölgesine bağlayan karayolu trafiğe kapatıldı.

- Kırgızistan'da sel

BİŞKEK - Kırgızistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 420 kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, çok sayıda araç suya kapıldı, evleri su bastı.

Kırgızistan'ın güneyinde şiddetli yağışlar sele yol açtı. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Oş şehrindeki Tölöykön köyünde kanalın taşması sonucu park ve pazar yeri sular altında kalırken, sel sularına kapılan araçlar büyük hasar gördü. Oş bölgesini Batken bölgesine bağlayan karayolu trafiğe kapatıldı. Kara-Suu ilçesindeki Asan-Çek ve Manas köylerinde çok sayıda evi su bastı.

İhbar üzerine sel bölgelerine ulaşan arama kurtarma ekipleri selden kaçarak binaların çatılarına sığınanlar dahil 420 kişiyi güvenli yerlere tahliye ederken şehirde çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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