Kırgızistan'da sel felaketi: Bir kişi hayatını kaybetti
Kırgızistan'ın Oş Bölgesi'nde meydana gelen sağanak sonrası yaşanan selde bir kişi hayatını kaybetti. Selin etkisiyle birçok ev ve okul sular altında kaldı.
Kırgızistan'ın güneyindeki Oş Bölgesi'nde sağanağın ardından meydana gelen selde bir kişi yaşamını yitirdi.
Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Oş Bölgesine bağlı Kara-Kulca ilçesindeki Mırzake-Kara-Kulca-Alayku kara yolunda sele kapılan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Selin ardından kapanan Mırzake-Kara-Kulca-Alayku kara yolunu ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan, Alai ilçesine bağlı Toguz-Bulak köyünde ise 34 ev selden etkilendi, 5 ev ve okulun bodrum katı sular altında kaldı.