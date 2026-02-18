Kırgızistan'da ramazanın ilk teravih namazı hatimle kılındı

Haberler

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Merkez İmam Serahsi Camisi'nde Ramazan ayının başlamasıyla ilk teravih namazı hatimle eda edildi. Müslümanlar, ülkenin müftüsü Abdulaziz Zakirov'un tebrik konuşmasını dinleyerek namazlarını kıldı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Merkez İmam Serahsi Camisi'nde ilk teravih namazı hatimle eda edildi.

Ramazan ayının başlamasıyla camiyi dolduran Müslümanlar, ülkenin müftüsü Abdulaziz Zakirov'un ramazan ayına ilişkin tebrik konuşmasını dinledi.

Zakirov, konuşmasında, "Ramazan, dünyaya barış getirsin, vatanımıza bereket getirsin, toprağımıza bereket, halkımıza uyum, dinimize başarı ve devletimize kalkınma getirsin." dedi.

Vatandaşlar, ezanın okunmasının ardından saf tutup yatsı ve teravih namazını kıldı.

Türk din görevlilerinin de kıldırdığı namaz sonrası dualar okundu. Kadınlar da kendilerine ayrılan özel bölümde namazlarını eda etti.

Kırgızistan'da yaklaşık 3 bin camide ramazan boyunca iftar sofraları açılacak ve teravihler hatimle kılınacak.

