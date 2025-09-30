Kırgızistan'da Erken Genel Seçim Tarihi Belirlendi

Kırgızistan'da erken genel seçim 30 Kasım Pazar günü yapılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un milletvekillerin seçileceği erken genel seçimin 30 Kasım 2025 Pazar günü yapılmasını öngören kararı imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, Merkez Seçim ve Referandum Komisyonunun mevzuata uygun olarak seçimleri düzenlemek ve uzaktan oylama sistemini hayata geçirmekle görevlendirildiği aktarıldı.

Ülkedeki 90 sandalyeli meclis, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim tarihlerinin birbirine yakın olduğu gerekçesiyle kendini feshetmişti.