Haberler

Kırgızistan'da Elektrik Kesintileri İçin Komisyon

Kırgızistan'da Elektrik Kesintileri İçin Komisyon
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Kasımaliyev, son dönemdeki plansız elektrik kesintilerini araştırmak ve sorumluları belirlemek için özel bir komisyon kurulması talimatını verdi. Komisyon, 14 Ağustos'taki kesinti dahil tüm olayları inceleyecek ve ihmali olanlar hakkında yasal süreç başlatılacak.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, ülkede yaşanan elektrik kesintilerinin nedenlerinin araştırılması ve sorumluların belirlenmesi amacıyla özel bir araştırma komisyonu kurulması talimatını verdi.

Bakanlar Kurulu Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kasımaliyev, ilgili birim yöneticileriyle yaptığı toplantıda, başkent Bişkek ve diğer bölgelerde son bir ayda tepkilere yol açan plansız elektrik kesintilerini gündeme taşıdı.

Ülkede son 1,5 yılda 26 yüksek gerilim kesintisinin kaydedildiğini belirten Kasımaliyev, ekipman işletme ve güvenlik kurallarının ihlali, teknik arızalar, yüklenici firmaların yol açtığı hat hasarları ile yönetici ihmallerinin bu kesintilere neden olduğunu vurguladı.

Sonbahar-kış sezonuna hazırlık sürecinde plansız kesintilerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kasımaliyev, Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi Dairesi Başkanı Azamat Apsatarov'a süreci şahsen inceleme ve özel bir komisyon oluşturma talimatı verdi.

Kasımaliyev, komisyonun 14 Ağustos'ta meydana gelen olay da dahil olmak üzere kesintileri tüm yönleriyle inceleyeceğini aktararak, ihmali bulunan bakanlık yetkilileri, enerji şirketleri ve yüklenici firmalar hakkında hukuki ve disiplin süreçlerinin başlatılacağını belirtti.

Kazakistan'ın Almatı şehri dahil ülkenin güneyinde 14 Ağustos'ta elektrik kesintileri yaşanmış, bu durumdan komşu ülke Kırgızistan sorumlu tutulmuştu.

Kaynak: AA
Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...

Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
Süleymancıların liderine soruşturmadaki 'en ağır' iddia soruldu: İftiradır, hayal ürünüdür

Süleymancıların liderine soruşturmadaki 'en ağır' iddia soruldu
İzmir Menderes'teki olaylı başkanvekilliği seçiminde kazanan belli oldu

Olaylı seçimde kazanan belli oldu! Bir belediye daha el değiştirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaşlı gördü horozlandı: Sopayı yiyince duruldu

Yaşlı gördü horozlandı: Sopayı yiyince duruldu
Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu

Attığı mesaj da sosyal medyadan paylaşması da ayrı skandal

Mourinho ile Arda Güler arasındaki olay ortalığı ateşe verdi

Mourinho ile Arda arasındaki olay ortalığı ateşe verdi
Sörloth'un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi

Sıkı durun geliyor! Süper Lig alev alıp yanacak
51 bin kişilik dev stadyum tamamlandı

Dev stadyum tamamlandı: Ülkenin en büyük spor tesisi olacak

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar
15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca ortalık kan gölüne döndü

15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca olanlar oldu