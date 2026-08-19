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Bişkek'te ŞİÖ Zirvesi ve Göçebe Oyunları: Başkentlilere Tatil Tavsiyesi

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Kırgızistan, 30 Ağustos-1 Eylül 2026'da Bişkek'te ŞİÖ Zirvesi ve 6. Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacak. Güvenlik önlemleri ve trafik kısıtlamaları nedeniyle başkentlilere tatil önerilirken, eğitim ve bağımsızlık kutlamaları ertelendi.

BİŞKEK (AA) – Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Askat Alagozov, 30 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihlerinde Bişkek'te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi ve 6. Dünya Göçebe Oyunları açılış töreni nedeniyle şehir sakinlerine Issık Gölü veya diğer bölgelerde tatil yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Alagozov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, organizasyonlar kapsamında 21 devlet başkanının ülkeyi ziyaret edeceğini ve ana güzergahlarda geniş güvenlik önlemleri ile ulaşım kısıtlamalarının uygulanacağını bildirdi.

Yolların sık sık trafiğe kapatılacağını hatırlatan Alagozov, başkentlilerin tatillerini okulların açılış tarihine kadar planlayabileceklerini belirtti.

Başkentteki eğitim yılı ve bağımsızlık kutlamaları ertelendi

Uluslararası etkinlikler nedeniyle normal şartlarda 1 Eylül'de başlayan yeni eğitim-öğretim yılı başkentte 15 Eylül'e ertelendi.

Eğitim Bakanlığı, ders takvimindeki eksikliklerin yıl içinde telafi edileceğini duyurdu.

31 Ağustos'taki Kırgızistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak resmi kutlamalar da 11-12 Eylül'e ertelenerek Talas şehrine kaydırıldı.

Başkent dışındaki bölgelerde ise bağımsızlık kutlamaları 31 Ağustos'ta yapılacak.

Kamu çalışanlarına idari izin verildi

Cumhurbaşkanlığı İdaresi Enformasyon Politikası Servisi Başkanı Dayırbek Orunbekov, kısıtlamalar karşısında vatandaşları sabırlı olmaya ve anlayış göstermeye davet etti.

Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanlığı, Bişkek'teki kamu çalışanlarına 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde idari izin verildiğini açıkladı.

Bişkek Belediyesi de vatandaşların şehirden uzaklaşabilmesi için indirimli tur operatörlerinin iletişim bilgilerini paylaştı.

Belediye tarafından alınan kararla başkentte ana caddelerde yer alan alt geçitlerdeki ticari işletmeler ve tüm AVM'ler ile pazarlar iki günlüğüne kapatılacak.

İçişleri Bakanlığı ise polisin alacağı üst düzey güvenlik önlemlerinin 29 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde uygulanacağını bildirdi.

Kaynak: AA
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