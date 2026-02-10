Kırgızistan'da Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı değişti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev'i görevden aldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Caparov'un, Taşiyev'i hem Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcılığı hem de Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanlığı görevlerinden aldığı belirtildi.

Taşiyev'in görevden alınma nedenine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, Caparov'un, imzaladığı kararname ile bu göreve geçici olarak Cumgalbek Şabdanbekov'u atadığı bilgisi paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Caparov'un yakın dostu Taşiyev, ülkede cumhurbaşkanından sonra en etkili kişi olarak dikkati çekiyor.

Kırgızistan'da seçim takvimine göre, gelecek yılın başında cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılması planlanıyor.