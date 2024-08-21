Üye Girişi
Haberler

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov Dağda Çöp Topladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, doğanın temiz tutulması için dağda çöp topladığı anları paylaştı. Caparov, halka çevre bilinci ve temizlik konusunda çağrıda bulundu.

- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov dağda çöp topladı

BİŞKEK - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, dağda çöp topladığı anların görüntüsünü paylaşarak doğanın temiz tutulması çağrısında bulundu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, örnek bir davranışa imza attı. Dağda çöp toplayarak farkındalık oluşturmaya çalışan Caparov, o anlarından görüntüsü sosyal medya hesabından paylaştı. Caparov halka seslenerek, "Değerli Kırgızistanlılar, Allah'ın verdiği güzel doğamız var. Su, çam, dağlar. Buraya gelip dinleniyoruz, turistler de geliyor. Dinlendikten sonra bu şekilde çöpler bırakıyoruz. Çöpleri poşete koyarak şehre götürüp atınız. Cahil kişiler çöp bırakırsa siz eğitimli insanlar, çöpleri topladıktan sonra arabanıza koyup şehre götürerek çöpe atınız" dedi. Cumhurbaşkanı Caparov'un paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kırgızistan Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Şampiyonlar Ligi Galatasaray muhtemel rakipler kim? GS Young Boys'u geçerse rakipler kim olacak? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi gruplarında kimler var? Young Boys-Galatasaray rövanş maçı ne zaman? Young Boys-Galatasaray rövanşı haftaya mı? Young Boys Galatasaray CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Young Boys Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Midtjylland Slovan Bratislava CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Midtjylland Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Malmö Sparta Prag CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Malmö Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta, nerede yapılacak? Dinamo Kiev Salzburg CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Dinamo Kiev Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Oropouche virüsü nedir? Oropouche virüsü belirtileri nelerdir? Nasipse Adayız filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nasipse Adayız filmi ne zaman, nerede çekildi? El Değmemiş Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? El Değmemiş Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi? YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Young Boys- Galatasaray maçı şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki Kibar Feyzo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibar Feyzo filmi ne zaman, nerede çekildi? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölümlü Dünya filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümlü Dünya filmi ne zaman, nerede çekildi? Tam Gaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tam Gaz filmi ne zaman, nerede çekildi? ANKARA'DA YANGIN: Son dakika Ankara'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Kaçış Yok filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kaçış Yok filmi ne zaman, nerede çekildi? Arda İbrahim Akgün kimdir? Arda İbrahim Akgün nereli, kaç yaşında? Arda İbrahim Akgün hangi takımlarda oynadı? Arda Güler neden maskeli? Arda Güler sakatladı mı?
title