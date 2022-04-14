Kırgızistan Başsavcısı Zuluşev, ABD Dışişleri Müsteşarı Zeya ile görüştü

Kırgızistan Başsavcısı Kurmankul Zuluşev'in, ülkede bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sivil Güvenlik, Demokrasi ve İnsan Hakları Müsteşarı Uzra Zeya'yı kabul ettiği bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Zuluşev, ABD Dışişleri Müsteşarı Zeya ile yolsuzlukla mücadele alanında ikili hukuki iş birliği, insan haklarına riayet, insan ticaretiyle mücadele ve cezai konularda karşılıklı adli yardım sağlanması konularını görüştü.

Zuluşev, Kırgızistan'da gerçekleştirilen reformlar, Savcılık Kanunu, yürürlüğe giren yeni Kanunlar, Bakanlar Kurulunda ve parlamentoda görüşülen kanun tasarıları hakkında da kısaca bilgi verdi.

Taraflar, iş birliğinin geliştirilmesindeki olumlu dinamikleri güçlendirme niyetlerini dile getirdi.