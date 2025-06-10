Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, vefatının 17. yılında mezarı başında anıldı

Türk dünyasının güçlü kalemlerinden ve Kırgız edebiyatının önemli temsilcisi yazar Cengiz Aytmatov, vefatının 17. yılında mezarı başında anıldı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarındaki Ata-Beyit (Babaların Mezarlığı) olarak adlandırılan Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'nde anma etkinlikleri düzenlendi.

Etkinliğe, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayelerinde bu yıl şubat ayında Türk kültürünün gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla Ankara'da kurulan Cengiz Aytmatov Enstitüsünün Başkanı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal da katıldı.

Yazarın ailesi, meslektaşları, sevenlerinin ve bugün yapılacak "Cengiz Aytmatov, Türk Dünyası'nın Geleceği" forumunun katılımcılarının yer aldığı anma etkinliğinde, Kırgızistan Devlet Sekreteri Marat İmankulov, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, Özbekistan'dan milletvekili Akmal Saidov, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Azerbaycan'dan ressam Sakit Memmedov da bulundu.

Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'nin ziyaretçileri 1938'de gizlice kurşuna dizilen dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı ve Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un babası Toleykul Aytmatov'un da aralarında bulunduğu 138 Kırgız aydının mezarına çiçek bırakıp dua etti.

Ziyaretçiler, Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'nde yer alan Kırgızların 1916'da Rus Çarlığı'na karşı isyanını simgeleyen ve "Büyük Kaçış" anlamına gelen "Ürkün" anıtına da çelenk bıraktı.

Daha sonra Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kabrine çiçek bırakıldı ardından Kırgızistan Müftüsü Abdulaziz Zakirov ???????tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

"Aytmatov, manevi kültürümüzün en büyük mimarlarından"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal, yazarın kabrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aytmatov, Türk dünyasının ve Kırgızistan ve hatta tüm Türk halkların sesi, ruhunun sesi, kalbinin sesi, literatürünün sesi, aslında manevi kültürümüzün en büyük mimarlarından bir tanesidir." dedi.

"Her yüzyılda Türk dünyasında büyük bir kahraman, büyük bir üstat, büyük bir önder, büyük bir hoca, büyük bir sözcü çıkar" diyen Topsakal, 21'inci yüzyılın bu anlamdaki sözcüsünün dünyanın dört bir yanında Aytmatov olduğunu ifade etti.

Topsakal, başında olduğu Cengiz Aytmatov Enstitüsünün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklemesiyle Türk kültürünün gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla kurulduğunu anlattı.

Talas eyaletinin Şeker köyünde 12 Aralık 1928'de dünyaya gelen Aytmatov, Mayıs 2008'de Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'da rahatsızlanmış, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran'da vefat etmişti.