Kırgız Misafirler Keban'ı Ziyaret Etti

Kırgız Misafirler Keban'ı Ziyaret Etti
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Elazığ'da düzenlenen 'Doğumunun 110. Yılında Alıkul Osmonov ve Manas Destanı'nın 1030. Yılı Programı' çerçevesinde Kırgızistan'dan gelen yazar ve akademisyenler Keban'ı gezdi.

Elazığ'da düzenlenen "Doğumunun 110. Yılında Alıkul Osmonov ve Manas Destanı'nın 1030. Yılı Programı" için gelen Kırgız misafirler için Keban gezisi düzenlendi.

Valilik bünyesinde Elazığ belediyesi, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, Fırat Üniversitesince önceki gün düzenlenen program kapsamında Kırgızistan'dan kente gelen Kırgız yazar ve akademisyenler Keban'ı ziyaret etti.

Kırgız misafirler, ilçenin Kuşçu köyünü gezdi, tarihi Yusuf Ziya Paşa Külliyesi, Fırat Nehri ve Köprüsü, Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) ile Çırçır Şelalesini görme fırsatı buldu.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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