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Malatya'da depremde 21 kişinin öldüğü otele ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi

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Malatya’daki depremde yıkılan Kırçuval Oteli’nde 21 kişinin hayatını kaybettiği davada, 11 tutuksuz sanığın yargılanması 11 Eylül’e ertelendi. Mahkeme, adli kontrol kararlarının devamına hükmetti.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılması sonucu 10'u sporcu, 21 kişinin hayatını kaybettiği Kırçuval Oteli'ne ilişkin 11 tutuksuz sanığın yargılanması sürdü.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar ve taraf avukatları mazeret bildirerek katılmadı.

Mahkeme heyeti, dosyanın bilirkişi heyetinden gelmediğini belirterek, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol kararlarının devamına karar verdi. Duruşma 11 Eylül'e ertelendi.

Dava süreci

Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Malatya'daki Kırçuval Oteli'nde Voleybol Erkekler 2. Lig'de mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor takımı oyuncuları Mehmet Can Ağırbaş (28), Murat Çiloğulları (20), Görkem Can Gürbüz (24), Tunahan Yıldız (23), Resul Gün (24), Emincan Kocabaş (28) ve ampute takımından İranlı 3, Kamerunlu 1 oyuncu ile 11 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Otelin yıkılmasına ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, otelin işletmecilerinden dönemin Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Z.K. ile diğer sanıklar S.K, A.Y, A.M.P, F.A, F.P, H.D, İ.Y, M,B, M.H.B ve S.Y. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
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