Kiraz toplarken demir korkuluğun üzerine düşüp öldü

Çorum'un Osmancık ilçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek demir korkuluğun üzerine düşen Mustafa Gök (72), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde kiraz toplamak için ağaca çıkıp, dengesini kaybederek demir korkuluğun üzerine düşen Mustafa Gök (72), hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Ulucami Mahallesi Şerbetçioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Evinin yakınındaki kiraz ağacına çıkan Mustafa Gök, iddiaya göre dengesini kaybedip, bahçeyi çevreleyen demir korkuluğun üzerine düşkü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gök, ambulans ile Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Gök, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gök'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
