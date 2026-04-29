Kiraz'da traktörle çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü yaralandı
İzmir'in Kiraz ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.K. (44) yönetimindeki 20 AJL 073 plakalı traktör Karaburç Mahallesi'nde Hasan T'nin (17) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü genç yaralandı.
Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, buradaki müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp