TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalıp öldü; o anlar kamerada

İzmir'in Kiraz ilçesinde park halindeki TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalarak hayatını kaybeden Abdurrahman Avcı, Hamdibey Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene ailesi, yakınları ve siyasi temsilciler katıldı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde park halindeki TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalarak yaşamını yitiren Abdurrahman Avcı için bugün öğle namazının ardından Hamdibey Camisi'ne getirildi. Daha önce belde statüsündeyken kırsal mahalleye dönüştürülen Kaymakçı'nın eski belediye başkanlarından Halil Güler'in damadı olan Avcı'nın cenazesine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyasi parti başkanları ve temsilcileri de katıldı. Namazın ardından Avcı'nın cenazesi Ahrandı Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi. Öte yandan gözaltına alınan TIR şoförü H.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Buse BAĞCI/KİRAZ (İzmir),

