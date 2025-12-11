Haberler

Ankara'da dairelerden ziynet eşyası çalan 2 şüpheli yakalandı

Ankara'da kiralık ev arama bahanesiyle binalara girip ziynet eşyası çalan 2 kadın, polis tarafından yakalandı.

ANKARA'da kiralık ev arama bahanesi ile girdikleri binalarda dairelerin kapısını açıp ziynet eşyası çalan 2 kadın, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Masası ekipleri, Yenimahalle'de bir evden ziynet eşyası hırsızlığı olayına ilişkin çalışma yaptı. Yapılan kapsamlı çalışmalarda olayı S.A. ve Y.A. isimli kadınların gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin kiralık ev arama bahanesi le binalara girip rastgele zillere bastıktan sonra kimsenin olmadığı evleri tespit ettikleri ve bu evlerden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri anlaşıldı. Y.A. ve S.A., Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı ve adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
