Kiracıya Darbede Bulunan İş Yeri Sahibi ve Üç Arkadaşı Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kiracısını darbettiği öne sürülen iş yeri sahibi ve 3 arkadaşı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi'nde büfe işleten B.U.G. ile iş yeri sahibi C.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.A'nın arkadaşları D.K. M.K ve M.A. da olaya dahil oldu.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başından yaralanan B.U.G, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.