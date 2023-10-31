TUTUKLANDIBursa'da, kiracısı Ecem Gökçe Seyhan'ın (33) evine girerek hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilen ev sahibi Ayşegül Kutlu (42), savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kiracısının 400 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını çaldı (3)

TUTUKLANDI

Bursa'da, kiracısı Ecem Gökçe Seyhan'ın (33) evine girerek hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilen ev sahibi Ayşegül Kutlu (42), savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mehmet İNAN/ BURSA,