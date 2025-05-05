Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! İşte zam oranı

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Nisan ayı enflasyon oranının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasının ardından ayında kira artış oranı oldu. Buna göre mayıs ayı kira artış oranı 48.73 oldu.

Ev ve iş yeri kira zam oranları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan enflasyon rakamları açıklandı.

ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 3 yıllık yüzde 37.86 oldu.

KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 48,73

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 48.73 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan evler kiralarına yüzde 48.73 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 51.26 olmuştu.

İŞ YERLERİ SÖZLEŞMEYE BAĞLI

TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre değişim oranı dikkate alınarak hesaplanan kira artış oranı konutlar için geçerli. Ancak iş yerleri için kira zam miktarı sözleşmede yer alan orana göre yapılıyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında kira artış oranı yüzde 51,26 olarak açıklanmıştı.

Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! İşte zam oranı
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıDüsünür:

22.000 liralik kiralik daire 33.000 lira olacak. 22.000 liralik asgari ucret 33.000 olur mu :)

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Haber YorumlarıSerkan ARSLANTÜRK:

Hani düşme eğilimleri nerde biz mi göremiyoruz...

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Haber YorumlarıObjektif Vatandaş:

Kiracı olanın vay haline. Allah yardımcımız olsun. Nitekim bunların bizi adam yerine koyacağı yok.

Yorum Beğen54
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Haber Yorumlarıirfan ak:

Asgari ücrette gelince yıllık % 30 Kiraya gelince % 48 Daha Ocak ayında kiralara % 50 civarı zam yapıldı

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Haber YorumlarıKim kimse:

Nasıl bir hesaplama 37 lik enflasyon 48 lik zam

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Haber YorumlarıYusuf Kanat:

enflasyon yükselten tüik bence matematik sıfır

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Haber Yorumlarıisa yatar:

Vay be ne hallere düştük şu ülkede

Yorum Beğen27
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Haber YorumlarıMert:

Hehee....alırsınız babayiii....zammiş pehh... Bütün evler dükkanlar boşalıyor Kapatıyor esnaflar... Eski kiranizi alırsanız ..yarım kira vereni bulursanız şükür edin... Aç gözlü 4 duvar sahipleri siziii

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Haber Yorumlarıserkan bosver:

bu nedir ya birde normal bir şeymiş gibi yüzde veriyorlar

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Haber Yorumlarıserkan bosver:

bu nedir ya birde normal birşeymiş gibi yüzde veriyorlar

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