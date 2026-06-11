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Adana'da kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde, baba mirası kira gelirinin paylaşımı nedeniyle çıkan tartışmada kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçakla öldüren Muhammet P, tedavisinin ardından tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

Yenidoğan Mahallesi'nde 7 Haziran'da babaları Cevdet P'ye ait iş yerinin kira gelirinin paylaşımı konusunda çıktığı öne sürülen tartışmada kendisini tabancayla yaralayan kardeşi Ercan P'yi (49) bıçakla öldüren Muhammet P'nin (55) hastanedeki tedavisi tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, taburcu edilen Muhammet P'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yenidoğan Mahallesi'nde 7 Haziran'da çıkan kavgada Muhammet P, kendisini tabancayla yaralayan kardeşi Ercan P'yi bıçaklayarak öldürmüştü. Yaralı Muhammet P, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
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