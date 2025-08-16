KİPTAŞ Çalışanı Berk İpsalalı ve Melike Yazgılı Mutlu Günlerini Kutladı

KİPTAŞ Çalışanı Berk İpsalalı ve Melike Yazgılı Mutlu Günlerini Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB iştirak şirketi KİPTAŞ'ta video editörü olarak görev yapan Berk İpsalalı, Melike Yazgılı ile Kadıköy'de gerçekleştirilen bir törenle evlendi. Törene aile ve arkadaşlarının yanı sıra meslektaşları da katıldı.

Demirören Haber Ajansı İstanbul Haberler editörü Melike Yazgılı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketlerinden KİPTAŞ'ın Basın Müşavirliği'nde video editörü olarak görev yapan Berk İpsalalı ile Kadıköy'de yapılan törenle dünya evine girdi. Çifti mutlu gününde aileleri, dostları ve meslektaşları yalnız bırakmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mustafa Destici'den 'Miras' hutbesini eleştirenlere tepki

Diyanet'in "Miras" hutbesine destek veren bir parti lideri var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçak yola çıkıyor! Fenerbahçe'de anlaşma tamam

Uçak yola çıkıyor! Fenerbahçe'de anlaşma tamam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.