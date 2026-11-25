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İngiltere'nin önde gelen üniversitelerinden King's College London'da yapılan bir araştırmada, İngilizlerin ülkelerini Avrupa'da en çok mülteci ağırlayan ülke olarak gördüğü ortaya konuldu.

King's College London Siyaset Enstitüsünün hazırladığı "Yanılan Britanya: Birleşik Krallık Kamuoyunun Göç Konusundaki Yanlış Algıları" başlıklı araştırma, İngiliz halkının ülkeye gelen göçmenlerle ilgili bilgilerinin büyük oranda yanlış olduğunu gösterdi.

Ülkede 23- 27 Mart'ta 1827 kişiyle yapılan araştırmaya göre, net göçün Haziran 2024 ile Haziran 2025 arasında 649 binden 219 bine düştüğünü bilenlerin oranı yalnızca yüzde 4 oldu.

Katılımcıların yüzde 63'ü ise yaklaşık üç katlık düşüşe rağmen göçün arttığını söyledi. Katılımcıların yüzde 46'sı, aynı dönemde yüzde 13 artan düzensiz göçün aslında yüzde 30 ve üzerinde arttığına inandığını kaydetti.

Araştırmaya katılan İngilizlerden ülke dışında doğan yabancıların oranını Almanya, İsviçre, Belçika, Fransa, Avustralya ve Avusturya ile kıyaslamaları da istendi.

İngiltere, tüm bu ülkeler arasında yaklaşık yüzde 18 ile 5'inci sırada yer alırken katılımcılar, İngiltere dışında doğan yabancıların tüm nüfusa oranının yüzde 48 olduğunu ve birinci sırada yer aldıklarını kaydetti.

Ülkelerini mülteci sayısı açısından Türkiye, Almanya, Polonya ve Fransa'yla karşılaştırmaları istenen İngilizler, istatistiklere göre 520 bin kişiyle bu listede sonuncu olan İngiltere'yi birinci olarak gördüklerini söyledi.

Sığınma talebi onaylananların, ücretsiz olarak kaldıkları otel ve sığınmacı konaklama tesislerinden çıkarıldığı ülkede İngilizlerin yüzde 50'si, sığınmacılara başvuruları onaylandıktan sonra da ücretsiz ev verildiğini belirtti.

Sosyal konutlarda da sığınmacılara öncelik tanınmazken ankete katılanların yüzde 46'sı sığınmacılara öncelik verildiğini öne sürdü.

Ülkede işsizlere yapılan haftalık 75,65 sterlin ile 95,55 sterlin arasında ödeme yapılırken sığınmacılara 49,18 sterlin ödenmesine rağmen ankete katılanların yüzde 37'si sığınmacılara daha fazla ödeme yapıldığını savundu.

Kaynak: AA